Fas, ihaneti bir üst noktaya taşıdı: Diğer ülkelerle İsrail arasında normalleşme için aracılık yapıyor

İsrail'in Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısının 24 saat açık tutulması yönünde verdiği kararda Fas'ın önemli bir rol oynadığı açıklandı.

Haaretz'e açıklamalarda bulunan ABD'li bir yetkili, Fas'ın Allenby Sınır Kapısı'nın haftanın 7 günü boyunca 24 saat açık tutulması için ara buluculuk yaptığı ve bu konuda İsrail ile anlaştığını ifade etti.

Anlaşmanın birkaç aydır İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve ABD'li, Faslı ve Filistinli yetkililer arasında birkaç ay süren görüşmeler neticesinde sağlandığı belirtildi.

Eylül ayına kadar yürürlüğe girmesi planlanan anlaşmanın Filistinlilerin yurt dışı seyahatlerinde kolaylık sağlayacağı aktarılıyor.

İsrailli yetkililerin değerlendirmelerinin ardından Filistin yönetimi çatısı altında faaliyet gösteren kişilerin söz konusu köprüdeki geçiş noktalarında iş elde edebileceği söyleniyor.

Filistin topraklarında bulunan İsrail hükümetinin kontrolünde bulunan sınır kapısı Filistinlilerce Kerame (Onur) şeklinde adlandırılırken, İsrailliler köprüyü Allenby olarak isimlendiriyor.

Kaynak: Mepa News