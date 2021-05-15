Faruk Çelik'ten terör devleti İsrail'e Hitler benzetmesi

YENİ AKİT / ANKARA

İşgalci İsrail'in mazlum Filistin halkına hukuksuz saldırılarına tepkiler 70 yıllık işgal tarihinde ilk kez bu kadar yüksek sesle dile getirildi. İşgalcilere bir tepki de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Faruk Çelik'ten geldi.

"Savaş ölünce değil katilinize benzediğinizde kaybedilir" sözünü hatırlatan Çelik, resmî twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İsrail yönetimine Aliya’nın meşhur sözünü hatırlatmak isterim. 'Savaş ölünce değil, katilinize benzediğinizde kaybedilir' İsrail yönetimi olarak bugün en çok Katiliniz Hitler’e benziyorsunuz."