0553 313 94 23

Faruk Çelik'ten flaş sözler! 'Ne oldu da bu noktaya geldiniz?'

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye ile ABD arasında yapılan geçici anlaşmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

18 Ekim 2019 Cuma 21:12
Faruk Çelik'ten flaş sözler! 'Ne oldu da bu noktaya geldiniz?'

Geçmiş dönemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Devlet Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ABD'ye tepki gösterdi.

Faruk Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz 9 Ekim öncesinde 3 şey istemiştik. Sınırımızda terörist kalmasın, 2-30 km derinliğinde güvenli bir bölge olsun ve mülteciler evlerine dönebilsin. 4 yılda Münbiç’i Teröristlere boşalttıramayanlar, 17 Ekim’de 120 saate bütün bu alanı boşaltma sözü verdiler" dedi.

"Peki ne oldu da bu noktaya geldiler?"

ABD'nin bu noktaya nasıl geldiğini soran Çelik, "Peki ne oldu da bu noktaya geldiler? Çok sevdikleri teröristlerin acılarını!!! görmek mi ağır geldi yada gerçekleri görmek için illa ki Mehmetçiğin görünmesi mi gerekliydi?" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 21:12
  1. Faruk Çelik
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • İsmailİsmail22 dk önce
    Faruk Bey, ne olursun, yorum yapıp ortalığı karıştırmayın. Gölge etme, sizden başka ihsan istemiyoruz. 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve ekledi: Tüm dünya bir kez daha anladı
  1. Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve..
  2. Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti..
  3. İhaleyi kapamayan Ekrem İmamoğlu..
  4. Mike Pompeo'dan anlaşmaya ilişkin..
  5. Nihat Genç'ten çok sert sözler:..
  6. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
  7. Faruk Çelik'ten flaş sözler! 'Ne oldu..
  8. Dışişleri Bakanlığı'ndan "kimyasal..
  9. Akhisarspor Eskişehirspor maçı kaç kaç..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump..
  11. Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
  12. Galatasaray Sivasspor maçı canlı takip
  13. Bülent Arınç’tan dikkat çeken sözler:..
  14. Sezai Temelli'den anlaşmaya ilişkin..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yakaladık"..
  16. Bülent Arınç’ın damadı beraat etti!..
  17. Camilerde "Fetih Suresi" okunması..
  18. Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne..
  19. Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar..
  20. HÜDA PAR'dan flaş açıklama: Kürtleri..
  21. Fransa'dan asker selamı skandalı
  22. Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli..
  23. Trump: Az önce Erdoğan ile görüştüm...
  24. Öztürk Yılmaz'dan dikkat çeken sözler:..
  25. ABD ve Türkiye anlaşmıştı.....
  26. SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı..
  27. Almanya'dan ABD'yi kızdıracak karar!
  28. AB'den Türkiye-ABD anlaşmasına tepki!..
  29. Alparslan Kuytul: Kabul etmiyorum
  30. Fenerbahçe'de Emre ve Kruse antrenmana..
Ağar Fırat'ın doğusundaki gizli aktörü açıkladı!
Ağar Fırat'ın doğusundaki gizli aktörü açıkladı!
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

Günün Karikatürü

19 Ekim 2019
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı