Faruk Çelik'ten flaş sözler! 'Ne oldu da bu noktaya geldiniz?'

Geçmiş dönemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Devlet Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ABD'ye tepki gösterdi.

Faruk Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz 9 Ekim öncesinde 3 şey istemiştik. Sınırımızda terörist kalmasın, 2-30 km derinliğinde güvenli bir bölge olsun ve mülteciler evlerine dönebilsin. 4 yılda Münbiç’i Teröristlere boşalttıramayanlar, 17 Ekim’de 120 saate bütün bu alanı boşaltma sözü verdiler" dedi.

"Peki ne oldu da bu noktaya geldiler?"

ABD'nin bu noktaya nasıl geldiğini soran Çelik, "Peki ne oldu da bu noktaya geldiler? Çok sevdikleri teröristlerin acılarını!!! görmek mi ağır geldi yada gerçekleri görmek için illa ki Mehmetçiğin görünmesi mi gerekliydi?" dedi.