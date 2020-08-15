Faruk Çelik’ten çok sert açıklama: Doğu Akdeniz sularında boğarız!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle birlikte panikleyen Yunanistan, Türkiye’ye düşman kesilen ülkelerden yardım isteyerek Ankara’ya karşı adımlar atmaya çalışıyor. Bu doğrultuda Yunanistan, Mısır’ın darbeci ve katil Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hareket edebileceği alanları sınırlamaya çalışan Yunanistan’a, söz konusu anlaşmanın uluslararası hukukta hiçbir yeri olmadığı uyarısı da defalarca yapıldı.

Yunanistan’ın Türkiye karşıtı hamleleri çok sayıda tepki çekerken, siyasilerin sert mesajları da gündemden düşmüyor.

Son olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Yunanistan’a karşı sert bir uyarıda bulundu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Çelik, “20. yüzyılın başında pek çok sınır, gücü yetenlerce masa başında cetvelle çizildi. Bu durum dünya savaşlarına neden oldu. Bugün Adalar, Doğu Akdeniz ve Batı Trakya’da aynı heveslerde olanlar bilsinlerki; Artık sınırlar doğal olmalı yoksa cetvelleri kırar,heveslerini Akdeniz’in sularında boğarız.” ifadelerini kullandı.