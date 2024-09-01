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Spor Faruk Beyaz'a Stuttgart'tan dünyayı sallayan sürpriz hamle: Küçük sebebi herkesi şaşırttı! Olay sözler!
Spor

Faruk Beyaz'a Stuttgart'tan dünyayı sallayan sürpriz hamle: Küçük sebebi herkesi şaşırttı! Olay sözler!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 01:25:00 - 2024-09-01 01:28:13
Faruk Beyaz'a Stuttgart'tan dünyayı sallayan sürpriz hamle: Küçük sebebi herkesi şaşırttı! Olay sözler!

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, 21 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti! İşte kulüpten yapılan o açıklama...

2021 yılında Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'da şok bir gelişme yaşandı...

Alman ekip, 21 yaşındaki on numara Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'a teşekkür edildi.

SEBEBİ: BAŞKA TAKIMLARA KİRALANMIŞTI!  

Stuttgart'a 2021 yılında transfer olan Ömer Faruk Beyaz, sırasıyla Magdeburg ve Atakaş Hatayspor'a kiralanmıştı.

STUTTGART KARİYERİ

Alman ekibiyle 5 maçta süre alan Ömer Faruk, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı.

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