Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir?

Farenjit, ağız ve burun boşluğunda gelişen iltihaplanma ile meydana gelen hastalığa denir. Farenjit, hastalığına erken müdahale ilerlemesini önlemek için büyük önem taşır. İşte” Farenjit nedir, belirtileri nelerdir ve farenjit hastalığına ne iyi gelir?” sorularının cevabı…

Farenjit nedir?

Farenjit, farenks adı verilen arka kısmın iltihaplanması şeklinde açıklanabilir. Halk dilinde sıklıkla boğaz ağrısı ya da boğaz iltihabı olarak tanınır. Bu rahatsızlık daha çok soğuk kış aylarında ortaya çıkar ve yakın temasta olan kişiler arasında hızla yayılma yatkınlığını gösterir. Virüs veya bakteriyel kaynaklı olabileceği için etkene göre tedavi şekli değişiklik gösterir.

Farenjit belirtileri nelerdir?

Farenjit, hastalığının belirtileri arasında en bilinenleri, boğazda batma ve yanma hissi, yutkunmada güçlük, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, ateş, boğazda kuruluk, kaşıntı ve yabancı cisim kaçmış hissidir. Bunların haricinde halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı gibi genel emareler de görülür.

Farenjit hastalığına ne iyi gelir?

Farenjit, hastalığına evde bazı uygulamalar yaparak belirtilerin hafiflemesini sağlamanız mümkün.

1- Suyu kaynatarak buharını burun ve ağız yoluyla içinize çekin ama buhar çekerken bir battaniye ya da pike yardımıyla örtünmek çok daha etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

2- Limon suyu ve demlenmiş ada çayı ile gargara yapmak faranjite iyi gelmektedir. Günde bir ya da iki kere gargara yapılabilir.

3- Nane, çiğnendiği takdirde faranjit hastalığına da iyi geldiği bilinmektedir.

4-Bol sıvı tüketmek

5-Et suyu içeren sıcak çorbalar içmek

6-Sıcak tuzlu su ile gargara (1 çay bardağı suya 1 tatlı kaşığı tuz)

7-Yatak istirahati

8-Odayı nemlendirmek