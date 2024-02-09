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Yerel Fareler güneş tarlalarına zarar verdi
Yerel

Fareler güneş tarlalarına zarar verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-09 11:48:00 -
Fareler güneş tarlalarına zarar verdi

Denizli’de popülasyonları bu yıl yeniden hızlı bir yükseliş gösteren fareler, ekili tarım arazilerinin ardından güneş tarlalarını da bastı. Yer altından geçen ve panelleri birbirine bağlayan kabloları yiyen fareler, maddi hasara neden oldu.

Denizli’de havanın mevsim normallerine daha göre sıcak seyretmesi ve doğal popülasyonun bozulması nedeniyle Çal ve Buldan ilçelerinde ekili tarım arazilerini fareler bastı. Fare zararlısıyla yapılan mücadele sonuçsuz kalınca şimdide fareler güneş tarlalarına dadandı. Çal ve Buldan’da kurulu güneş tarlalarında toprağın altından panellerin ürettiği enerjiyi ana hatta taşıyan kablolara fareler zarar verdi.

Güneş tarlalarının servis ve bakim hizmetlerini firma yetkilisi Yalçın Kaplan, bölgede fare zararlısı sayısının çok fazla olduğunu söyledi. Güneş tarlalarında yer altındaki kabloların plastik boru içlerine döşendiğine dikkat çeken Kaplan, “Havanın mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyir etmesi, yılan ve yırtıcı kuşların sayısının azalması nedeniyle ilçelerde fare zararlısı sayısı inanılmaz çoğalmış. Ekili tarım arazilerinde fare zararlısıyla ilgili mücadelenin devam ettiğini biliyorduk, ancak fareler bizim güneş tarlalarını da işgal etmeye başladı. Servis bakım hizmeti verdiğimiz güneş tarlalarından panellerin ürettiği enerjiyi ara ve ana taşıyıcı kablolarına taşıyan kabloları fareler yemeye başladı. Kabloların kabuklarını kemiren fareler nedeniyle çıplak kablolar sistemde şaselere neden oluyor. Şase oluşan bölgedeki panellerde devre dışı kalıyor, elektrik enerjisi üretmiyor. Fare zararlısının güneş tarlalarına verdiği zarar nedeniyle kurulu invantörlerde hata veriyor, arızaya geçiyor. Gittiğimiz her yerde güneş tarlalarına yeniden kablo döşemesi işi yapıyoruz. Güneş tarlalarında maddi zarar oldukça fazla” dedi.

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