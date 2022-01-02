Faranjit nedir, faranjite ne iyi gelir? Bitkisel çözüm

Farenjit, soğuk algınlığı gibi durumlarda enfeksiyonla birlikte görülebilir. Soğuk ortamlarda bulunmak, hasta kişilerle aynı ortamlarda bulunmak da akut farenjite neden olabilir. Bunun yanı sıra, kuru hava, kısa süreli kimyasal maruziyetleri gibi durumlar da akut farenjit nedeni olarak sayılabilmektedir.

Faranjit nedir?

Farenjit (boğaz iltihabı);burun ve ağız boşluğunun arka duvarında oluşan iltihaplanmadır. Faranjit hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bir solunum yolu rahatsızlığıdır.

Faranjit belirtileri

Boğaz ağrısı

Ateş

Burun akıntısı

Yutkunma güçlüğü

Boğazda takılma hissidir.

Faranjite ne iyi gelir? Bitkisel çözüm

Adaçayı

Adaçayı, antiseptik bir bitki çayı olarak tüm hastalıklarda etkili bir çözüm olmaktadır.

Faranjit öksürüğüne ne iyi gelir sorusuna alacağınız bir yanıt olan adaçayı, solunum yolunda oluşan iltihapları temizleme konusunda güçlüdür.

Ses kısıklığına da çare olan bu bitkiyi çay olarak tüketmeniz önerilmektedir.

Faranjitin ilk günlerinde, yutkunmayı zorlaştıran anlar için de adaçayı gargarası yapabilirsiniz.

Adaçayı, boğaz yolundaki hasar görmüş hücreleri yenileyecektir.

Soğan