Farah Zeynep Abdullah'a "nankörlük etme" tepkisi!
TRT oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın haddi aşan Twitter mesajından sonra paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları, Abdullah'a, geçmişte Irak'tan kaçan babasına Türkiye'nin nasıl kucak açtığını hatırlattı.
Yeniakit.com.tr
TRT oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaptığı paylaşımda, Müslümanların sinir uçlarıyla oynadı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Abdullah, yetkililerin yaptığı açıklamaları hedef alarak, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum, artık yeter." dedi.
Farah Zeynep Abdullah'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ona geçmişini hatırlattı.
Türkiye'nin tıpkı bugün, Suriyelilerle Afganlara kucak açtığı gibi Farah Zeynep Abdullah'ın ailesine de kucak açtığını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, Abdullah'ın Türkiye'ye karşı nankörlük ettiğini söyledi.