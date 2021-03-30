Farabi Hastanesi personel alımı! Farabi Hastanesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Karadeniz Teknik Üniversitesi, kendi bünyesinde bulunan Farabi Hastanesine en lise mezunu ve KPSS puan türü almış 20 hemşire ve sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyurudan sonra personel alımına nasıl başvuru yapılacağı ve personel alım şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Farabi Hastanesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Farabi Hastanesi personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar 05- 19 Nisan 2021 tarihleri arasında https://online.ktu.edu.tr sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Farabi Hastanesi personel alım başvuru şartları nelerdir?

1- T.C vatandaşı olmak

2- Kamu haklarından mahrum olmamak

3-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

4-Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

5-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

6-Başvurular; 05.04.2021 – 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

7-SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.

8-4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar