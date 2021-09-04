Falcao'nun yeni takımı açıklandı
İspanyol takımı Rayo Vallecano, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Falcao'yu kadrosuna kattığını internet sitesinden duyuran Rayo Vallecano Kulübü, sözleşmenin süresine ilişkin bilgi vermedi.
Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini bu sözlerle açıklamıştı:
"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray'daki performansı
Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda 43 maça çıktı ve toplamda 53 maç kaçırdı. Bu süreçte 20 gol kaydeden Falcao, 3 asist kaydetti.
Falcao'nun formasını giydiği takımlar
Kolombiyalı yıldız golcü Falcao Rayo Vallecano ile birlikte bugüne kadar 9 takımın giymiş oldu. Bu takımlar; Lanceros Boyaca, River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray ve son olarak Rayo Vallecano...