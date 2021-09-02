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Spor Falcao'nun bileti 3 milyon euro
Spor

Falcao'nun bileti 3 milyon euro

Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen Radamel Falcao ile yollar ayrıldı. Kolombiyalı yıldız, sarı kırmızılılara 3 milyon euroya mal oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 17:00:00 -
Falcao'nun bileti 3 milyon euro

Galatasaray'ın Radamel Falcao ile son gün ipleri koparması önemli bir avantaj oldu. Transferin son gününde ayrılan oyuncunun vedası 3 milyon euroya mal oldu.

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao konusunda detaylar ortaya çıktı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldıza sözleşme feshi karşılığında 3 milyon Euro ödendiği öğrenildi.

Sarı kırmızılılılar, Falcao'nun ayrılmasının ardından hem limit hem de kontenjan açarken, net 5 milyon euro kazanan Kolombiyalı forvetin bonuslardan da feragat ettiği kaydedildi.

Türkiye kariyeri sakatlıklarla dolu

Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı. Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun transferinden sonra Süper Lig'de 74, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maç yaptı.

Falcao, söz konusu süreçte çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.

(Webaslan)

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