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Spor Falcao İspanya'da durdurulamıyor
Spor

Falcao İspanya'da durdurulamıyor

Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao, Barcelona'ya da gol atarak 6. maçında 4. golünü kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:27:00 -
Falcao İspanya'da durdurulamıyor

Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, bu sezon İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu.

6 maçta 4 gol

Son olarak Barcelona ile oynanan maçta Kolombiyalı yıldız, 30. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Falcao Rayo Vallecano formasıyola çıktığı 6 lig maçında 4 gol kaydetti.

Maçın ilk yarısı Falcao'nun golüyle 1-0 sona erdi.

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