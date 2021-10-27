Falcao İspanya'da durdurulamıyor
Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao, Barcelona'ya da gol atarak 6. maçında 4. golünü kaydetti.
Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, bu sezon İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu.
6 maçta 4 gol
Son olarak Barcelona ile oynanan maçta Kolombiyalı yıldız, 30. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Falcao Rayo Vallecano formasıyola çıktığı 6 lig maçında 4 gol kaydetti.
Maçın ilk yarısı Falcao'nun golüyle 1-0 sona erdi.