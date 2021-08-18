Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan dünya yıldızı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao için başkan Burak Elmas maliyetinin kulübe ağır olduğunu ve ayrılmasının sarı kırmızılı ekip için iyi olacağını yönünde açıklamalar yapmıştı. Galatasaray'dan ayrılması beklenen Falcao için Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'e transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Malezya kulübü Johor Darul Ta'zim Falcao hakkında resmi açıklamada bulundu.

Malezya Ligi'nde yerel futbol kulübü Johor Darul Ta'zim (JDT), bugün, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'nun takıma katılması için herhangi bir teklifte bulunmadığını açıklayarak, böyle bir teklifle ilgili haberlerin sadece söylentiden ibaret olduğunu belirtti.

JDT spor direktörü Martin Perst, kulübün Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası bir yıldız oyuncu ile sözleşme imzalayacak kadar güçlü bir finansal durumda olmadığını söyledi.

JDT spor direktörü Martin Perst konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu tür oyuncuları göz önünde bulundurduğumuzda kulübün mali durumunun bir veya iki yıl içinde çok daha iyi olacağına inanıyoruz.

Perst, bugün JDT'nin resmi Facebook sayfasına yüklenen bir gönderide, "Şu anda harcamalarımızda daha ihtiyatlı olmamız ve gelişimimize fayda sağlayacak altyapıya öncelik vermemiz gerekiyor" dedi.

Bir Türk spor portalının, popüler bir Malezya kulübünün Falcao için talepte bulunduğunu tweet atmasının ardından, JDT'nin Kolombiyalı yıldız forvet getirme olasılığına ilişkin sosyal medyada söylentiler dolanıyordu.

Kaynak: star.com.tr