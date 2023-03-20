Faizsiz fonlar kazandırıyor

Akit Ekonomi

Katılım fonlarına büyük güven duyuluyor. Faize dayalı olmayan ve yatırımcılarına devamlı kazandıran söz konusu fonlara rağbet yoğun.

Pazar payı artıyor

Nitekim katılım fonu alımı ve pazar payı sürekli yükseliyor. 2013’te yüzde 2.21 olan pazar payının 2017’de yüzde 7.21’e, 2018’de yüzde 10.84’e, 2019’da yüzde 13.69’a, 2020’de yüzde 18. 12’ye, 2021’dee yüzde 20.74’e, 2023 başında yüzde 24.41’e varması yatırımcıların iştahlarını kabartıyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, faizsiz fonlara ilginin arttığını vurguluyor. Sincek, “Biz de kurum olarak 14 faizsiz fonumuzla öncü konumdayız. Gördüğümüz teveccühe lâyık olmak için elimizden geleni yapıyoruz” diyor.

Bilene danışmakta yarar var

2023 seçim dönemi olduğundan katılımcıların riskleri yönetebilmek için uzman yönlendirmelerine daha fazla gereksinim duyabileceklerini dile getiren Sincek, şunları söylüyor: “Örneğin baz etkisiyle beraber enflasyon oranlarında yaşanan düşüşten ötürü 2022’de hisse senedi fonlarında elde edilen yüksek getiri performanslarının yinelenmesi kolay görünmüyor. Bu dönemde uzman fon yöneticilerimizin fikirlerine başvurularak değişken türdeki fonlarımız daha yüksek oranlarda tercih edilebilir. Katılımcılarımız diledikleri zaman uzmanlarımızdan gerekli tavsiyeleri fon bültenlerimiz ve web sitemiz gibi dijital kanallar üzerinden alabilirler. Yakın zamanda mobil üzerinden de robo fon asistanıyla katılımcılarımızın fonlarını yönlendirmelerine yardımcı olacağız.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksek getiri

Sincek, Katılım Emeklilik’in 1 milyon Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi, 327 bin sigorta sözleşmesi ve 11 milyar TL fon büyüklüğüne erişerek 2022’de sektörün üzerinde büyüdüğüne de işaret ediyor. Sincek, “Yüzde 97’lik bir fon büyümesi yakaladık. Bunu da katılımcılarımızın, deneyimli çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katkılarıyla başardık. Son 5 yılın verilerine baktığımızda sektörün ortalama yüzde 287.3’lük nominal getiri sağladığını, enflasyonun ise yüzde 244.64’luk bir artış sergilediğini müşahede ediyoruz. Bu dönemde Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ olarak katılımcılarımıza sektörün en yükseği olan yüzde 388.7’lik getiriyi sağladık. Son 5 yılın verilerine göre emeklilik fonlarında getiri şampiyonu olmayı başardık” açıklamalarında bulunuyor.

Yeni mobil uygulaması devreye giriyor

Ayrıca art arda gelen talepleri online karşılamak için gerekli her adımı attıklarını kaydeden Sincek, “Katılım Emeklilik Mobil’i de devreye alıyoruz. Yeni mobil uygulamamız müşterilerimizden gelen geri bildirimlere göre tasarlandı. İlk versiyonu katılımcılarımızla buluşturduk ardından ilaveler yaparak mobilde de katılımcılarımızın gereksinimlerine yanıt vermeyi, onlara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.