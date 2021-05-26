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Ekonomi Faizsiz evde para geri alınabilir mi? Faizsiz ev yönteminde yatırılan para geri iade ediliyor mu?
Ekonomi

Faizsiz evde para geri alınabilir mi? Faizsiz ev yönteminde yatırılan para geri iade ediliyor mu?

Faizsiz ev yönteminde yatırılan para geri alınır mı? Faizsiz ev taksit hesaplama nasıl yapılır? Faizsiz ev alma taksit ödeme nasıl yapılır? Faizsiz ev almak için ödenen organizasyon ücreti geri alınıyor mu? soruları 'tasarruf finansman' sistemine ilişkin yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte merak edilir oldu. Peki faizsiz ev nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:13:00 - 2021-05-26 15:14:26
Faizsiz evde para geri alınabilir mi? Faizsiz ev yönteminde yatırılan para geri iade ediliyor mu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinden 23'ünün tek başına, 12'sinin ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirketin intibak başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Faizsiz evde para geri alınabilir mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, tasarruf finansmanı yasasıyla vatandaşlara sistemden çıkmak için 14 günlük süre verildi. Sisteme başvurmak isteyen müşteriler için süreç iki tarafın haklarını koruyan bir sözleşme çerçevesinde ilerliyor. Ayrılmak isteyenler için de sözleşmedeki protokoller uygulanıyor. Şirketlerin tek gelir kalemi olan organizasyon ücretlerinin geri ödenmediği sözleşmede yer alıyor. Yasayla birlikte ise vatandaşlara 14 günlük bir süre tanınıyor ve bu 14 günlük süre içinde vatandaşın sistemden çıkmaya karar vermesi halinde organizasyon ücretlerinin iadesi yapılıyor. Daha uzun bir sürede organizasyon ücretleri geri ödenmemektedir. Bu sistemi merak eden herkes, süreci takip ederek her şeyin oldukça şeffaf paylaşıldığını kolayca görebilir.

Faizsiz ev organizasyon ücreti ne kadar?

Faizsiz ev almak isteyenlerin ödeyecekleri organizasyon oranları alacakları evin fiyatına göre yüzde 8 ile yüzde 12 arasında değişmekte.

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