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Ekonomi Faiz kararı sonrası uzman isimden ezber bozan dolar tahmini: İhtimal var
Ekonomi

Faiz kararı sonrası uzman isimden ezber bozan dolar tahmini: İhtimal var

Stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin dolar ve altın fiyatlarının olası gidişatını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 18:17:00 -
Faiz kararı sonrası uzman isimden ezber bozan dolar tahmini: İhtimal var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönündeydi. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararını A Haber'de değerlendiren stratejist Cüneyt Paksoy, "8.80-8.85 aşılmıyorsa piyasa sindirdi diyebiliriz. 8,60-8.50’lere geri dönüş ihtimali olabilir. Dolar/Tl tarafında durum böyle. Gram altın ise 500’e kadar geldi. Biz altın tarafındaki dolar/TL’yi takip etmek durumundayız. Orta ve uzun vadede bu risklere karşı mutlaka altın bulundurulmalı. 490-450 kademeli alım fırsatı. Çünkü önümüzdeki risklere bağlı gram altında yukarı yönlü hareketler muhtemel olacak. Getiri fırsatından yararlanmanızı sağlayacak. Dolar tarafında bulunanların da elinde altın bulundurması daha rasyonel" ifadelerini kullandı.

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