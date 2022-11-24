Faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne? 2022 TCMB kasım ayı PPK faiz toplantısı takvimi, sonucu

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Benzine zam, motorine indirim sonrası gözler 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı beklenti ne yönde? İşte TCMB PPK toplantı takvimi...

Dolar ve altın için İslam Memiş'ten ezber bozan yorum gelmişti. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak ve sonuç açıklanacak.

İSLAM MEMİŞ’TEN DOLAR YORUMU

Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler” dedi.

GRAM ALTIN TAHMİNİ YÜZ GÜLDÜRECEK

Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

Faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararı: Temmuz ayı toplantısında faizini yüzde 14'te tutmuştu.

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi`ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi`ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 68,06 oldu.

Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

Bugün anlık serbest piyasa altın ($/kg) alış fiyatı 55.726,00 TL, satış fiyatı 55.735,00 TL şeklindedir.

Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? 24 Kasım Perşembe 2022

TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı güne dolar kuru 18,6159 TL'de yatay seviyede başlarken, euro 19,4363 TL'den başladı. Bugün gözler saat 14'te TCMB'nin açıklayacağı politika faizinde olacak

TCMB'nin yüzde 10.5 olan politika faizini yüzde 9'a çekmesi bekleniyor. Böylece gevşeme döngüsünün tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da "faiz tek haneye inecek" mesajını vermişti.

Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistlerim tamamı faizlerin yüzde 9'a düşürülmesini bekliyor.

Dün gelen haberlere göre, Suudi Arabistan, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatıracak. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, "Suudi Arabistan TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasında" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haberleri doğrulayarak "görüşmeler son aşamada" açıklamasını yaptı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 117 milyar 523 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Dün akşam saatlerde yayınlanan Fed tutanakları küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, doların cazibesini azalttı. Fed tutanaklarının yayınlanmasının ardından borsalar yukarı yönlü hareketlerini hızlandırırken, doların diğer para birimleri karşısındaki hızını gösteren DXY endeksi 106.995'ten 105.885'e geriledi.

Fed tutanakları faiz artışlarında yavaşlama sinyalleri verdi. Tutanaklara göre çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artışlarının hızının yavaşlamasını destekledi. Tutanaklarda ayrıca Fed ekonomistlerinin politika yapıcıları faiz artırımlarının başladığı Mart ayından beri ilk kez resesyon ihtimalinin yaklaşık yüzde 50'ye yükseldiği uyarısını yaptığı görüldü.

Fed üyeleri faizdeki artış hızının yavaşlamasıyla finansal risklerin azalabileceğini söyledi. Yine de Fed üyeleri enflasyonda yavaşlama sinyalleri görmediklerini ve enflasyonda riskin halen yukarı yönlü olduğu ifade edildi.