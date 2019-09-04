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“Faiz indirimi devam edecek”

AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankasının temmuz toplantısında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini 425 baz puan indirimle yüzde 19,75 seviyesine çektiğini anımsatarak, "TCMB’nin baz senaryosunda politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 16 civarına yaklaştırma hesabı olduğu söylenebilir. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:43
“Faiz indirimi devam edecek”

AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankasının temmuz toplantısında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini 425 baz puan indirimle yüzde 19,75 seviyesine çektiğini anımsattı. Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu: “Banka gelecek enflasyon beklentileri ve enflasyonun ana eğilimini baz alıp buna Türkiye için makul olacak bir reel faiz ekleyerek hesaplayacağı patikaya uygun bir şekilde politika faizini belirlemeye devam edecektir. Ancak, TCMB Başkanı Murat Uysal reel faiz seviyesi için Enflasyon Raporu’nda bir paylaşımda bulunmamıştır. Türkiye’nin CDS priminin 420 civarı olması ve diğer gelişmekte olan ülkelerin politika reel faizleri dikkate alındığında TCMB’nin baz senaryosunda politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 16 civarına yaklaştırma hesabı olduğu söylenebilir. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:43
  1. AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi
  2. Merkez Bankası
  3. repo faizi
  4. TCMB Başkanı Murat Uysal
  5. reel faiz
  6. Enflasyon Raporu

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