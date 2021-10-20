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Medya Fahriye Evcen’den Barış Arduç için ne dedi! Uyanış Alparslan’ın başrollerinden flaş açıklama
Medya

Fahriye Evcen’den Barış Arduç için ne dedi! Uyanış Alparslan’ın başrollerinden flaş açıklama

TRT 1’in sabırsızlıkla beklenen yapımlarının başında gelen Uyanış Alparslan dizisinin oyuncusu Fahriye Evcen’den yine kendisi gibi başrolü paylaştığı Barış Arduç hakkında açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 13:46:00 -
Fahriye Evcen’den Barış Arduç için ne dedi! Uyanış Alparslan’ın başrollerinden flaş açıklama

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bilindiği üzere bu sezonda yoluna Alp Arslan Büyük Selçuklu olarak devam edecek.

Akli Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide başrolleri Barış Arduç ve Fahriye Evcen paylaşacak.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fahriye Evcen, rol arkadaşı Barış Arduç için açıklamada bulundu.

Verdiği uzun bir aranın ardından ekranlara dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan Evcen, "Uzun bir süre at ve kılıç çalıştık. Aksiyon sahneleri biraz daha fazla efor gerektiriyor ama çok keyifli. Barış'la da gayet güzel keyifli çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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