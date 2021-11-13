Fahri Kur'an kursu öğretmenleri yaklaşık 8 yıldır kadrolu olmak için bekliyor. Asgari ücretin altında çalışan ve yarı sigortalı olan öğretmenler ise kadro kararının ne zaman çıkacağını merak ediyor.

Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro var mı?

30 binin üzerinde fahri Kur’an kursu öğretmenlerinin kadro durumu merak ediliyor. Şimdilik bu yönde bir açıklama bulunmuyor. Uzmanlar ise bu konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sonlandırılabileceğini belirtiyor.

Konu hakkında bir gelime olduğunda, açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.