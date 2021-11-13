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Yaşam Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro var mı?
Yaşam

Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro var mı?

Fahri Kur’an kursu öğreticilerine kadro olacak mı? Türkiye genelinde 20 bini aşkın Kur'an kursu bulunuyor. Gelecek nesilleri ahlaklı yetiştirmenin merkezleri olan bu kurslarda çalışan fahri öğretmenlerin en büyük sorunu ise kadrolu olmamaları. Peki, fahri Kur'an kursu öğretmenlerine kadro yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:42:00 -
Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro var mı?

Fahri Kur'an kursu öğretmenleri yaklaşık 8 yıldır kadrolu olmak için bekliyor. Asgari ücretin altında çalışan ve yarı sigortalı olan öğretmenler ise kadro kararının ne zaman çıkacağını merak ediyor.

Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro var mı?

30 binin üzerinde fahri Kur’an kursu öğretmenlerinin kadro durumu merak ediliyor. Şimdilik bu yönde bir açıklama bulunmuyor. Uzmanlar ise bu konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sonlandırılabileceğini belirtiyor.

Konu hakkında bir gelime olduğunda, açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunu 8 yıldır çözülemiyor! Bu çile bitsin artık
Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunu 8 yıldır çözülemiyor! Bu çile bitsin artık

Aktüel

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunu 8 yıldır çözülemiyor! Bu çile bitsin artık

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