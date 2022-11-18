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Ekonomi Fahrettin Koca'dan açıklama geldi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Ekonomi

Fahrettin Koca'dan açıklama geldi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımına ilişkin olarak son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki, 85 bin personel alımı hangi ellerde yapılacak branş dağılımı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-11-18 15:37:00 -
Fahrettin Koca'dan açıklama geldi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyen sağlık çalışanları ise detayların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, İŞKUR sağlık personeli başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Fahrettin Koca'dan açıklama geldi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

85 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımı, başvuru şartları gibi detaylar henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

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