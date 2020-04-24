Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ilk olay mı? Canan Kaftancıoğlu ordusunu kurdu mu?

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken yakalanmasının yankıları devam ediyor. Bugünkü yazısında konuyu ele alan gazeteci Yakup Köse, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir yıl önce CHP İstanbul teşkilatı içinde kendi kolluk güçlerini kuracaklarını söylediğini hatırlatarak, "Altun'un evini gizlice fotoğraflama acaba Kaftancıoğlu'nun bahsettiği 'kolluk gücü'nün ilk keşif çalışması mıydı?" sorusunu sordu.

İşte Köse'nin yazısı;

Canan Kaftancıoğlu ordusunu kurdu mu?



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul'daki evinin adresi, bir yalan haberle Cumhuriyet Gazetesi üzerinden servis edildi.

Altun'un hanımının ve çocuklarının ikâmet ettiği evin yanındaki mezbelelikle alâkalı haberin yalan olduğu ortaya çıktı ama CHP hâdiseyi köpürtmeye çalışıyor. Acaba yeni bir Gezi ayaklanması benzeri bir kalkışma yapabilirler mi, onun derdindeler.



Taksim Meydanı'nda ağaç bahane edilmişti burada da bir mezbelelik üzerinden çevrecilik gösterisi başlatıp... Devamını Batıcı Gezi Ayaklanması'ndan biliyorsunuz.



Batıcı Gezi Ayaklanması'nda yarım kalan devrim hayallerini tamamlama hülyâsındalar.

Mezkûr yalan haberin ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Fahrettin Altun'un evini gizlice fotoğraflarken yakalandı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özçağdaş hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şunu da yazmadan geçemeyeceğim: Cumhurbaşkanı'nın en yakın çalışma arkadaşlarından birinin oturduğu evin fotoğraflarını gizlice çeken bir kişi ifadesinin ardından nasıl hemen serbest bırakılır anlamış değilim!..



Özçağdaş'ın suçüstü yakalanmasının ardından, kamuoyunda sol terör örgütleriyle ilişkisiyle tanınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Özçağdaş'ı kendisinin gönderdiğini açıkladı. Anlaşılan Kaftancıoğlu eski alışkanlıklarını bırakamamış, keşif çalışmalarına devam ediyor!



Tam bir yıl önce Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul teşkilâtı içinde kendi kolluk güçlerini kuracaklarını açıklamıştı. Altun'un evini gizlice fotoğraflama acaba Kaftancıoğlu'nun bahsettiği 'kolluk gücü'nün ilk keşif çalışması mıydı? Kaftancıoğlu hakkında da soruşturma başlatan savcılık, eğer azmettiricinin geçmişine bakıp soruşturmayı terör soruşturmasına dönüştürürse bu sualin cevabını bulabiliriz.



Canan Kaftancıoğlu kurduğu 'kolluk gücü'nün daha ilk eylemde, ki eylem de değil keşif çalışması, başarız olmasına çok sinirlendiğini tahmin ediyorum. Nerede o tecrübeli yoldaşlar nerede bu CHP'liler değil mi "Kanas Canan"!..