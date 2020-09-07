Fahrettin Altun'dan Suudi Arabistan'a tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi'nde, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada çıkan karara tepki gösterdi.

Altun, bu kararın Türkiye'nin ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu bildirdi.

Fahrettin Altun, 2 Ekim 2018 tarihinde, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki Suudi Arabistan'ın verdiği kararla ilgili, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklamada bulundu.

Davada işbirliği çağrısı

Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasının vicdani ve hukuki bir sorumluluk olduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, Suudi yönetimine Türkiye'de süren cinayetle ilgili davada işbirliği çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'da mahkeme, katledilen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili nihai kararını vererek 5 kişiyi 20'şer yıl, 3 kişiyi ise 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin ardından geçen sürede Cemal Kaşıkçı'nın nerede, ne zaman ve nasıl öldürüldüğü ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın cesedinin ise nerede olduğu hususu hala netlik kazanamadı.



Amerikan Washington Post gazetesi, CIA'in, Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını bildirmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 sanık hakkında düzenlenen iddianame sonucu kamu davası devam ediyor.