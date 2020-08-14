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Siyaset

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Bir kez daha gözler önüne serdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BAE ve terör devleti İsrail'in imzaladığı skandal anlaşmaya tepki gösterdi. Altun, sözde anlaşmanın, bölgemizi uzun zamandır esir alan istikrarsızlık dalgasının arkasında yer alanları açıkça ifşa ettiğini, Filistin halkının haklı davasını kendi çıkarları için kullananların kimler olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:36:00 -
Fahrettin Altun'dan sert tepki: Bir kez daha gözler önüne serdi

Arap ülkelerinin yüz karalarından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) terör devleti İsrail ile imzaladığı, tarihe bir kara leke olarak geçecek normalleşme anlaşmasının yankıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, BAE ve işgalci İsrail'in yaptığı sözde anlaşmanın Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Filistinlilerin haklarını yok sayan bu adımın, başta Filistinliler olmak üzere bölge halklarının vicdanlarında şimdiden mahkum edildiğini kaydeden Altun, skandal anlaşmanın, bölgemizi uzun zamandır esir alan istikrarsızlık dalgasının arkasında yer alanları açıkça ifşa ettiğini, Filistin halkının haklı davasını kendi çıkarları için kullananların kimler olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdiğini bildirdi.

"Küstah girişim"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu küstah girişiminin uluslararası kamuoyunun bölgede istediği barış ve uzlaşma fikrine aykırı olduğunu kaydeden İletişim Başkanı Altun, adaletsiz şekilde ve tarafların rızası olmaksızın atılan adımların bölgeye huzur getirmeyeceğini vurguladı.

'Tepki gösterin' çağrısı

Bölgenin huzur ve refahı için herkesin bu tehlikeli işbirliğine gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini söyleyen Altun, Türkiye'nin Filistin'de adil bir çözümü desteklediğini ifade etti.

"Filistin'i hiçbir zaman ve hiçbir platformda yalnız bırakmayacağız"

Üçüncü ülkelerin bu meseleyi ipotek altına almaya çalışmasına ve Filistinlilerin varlığını tehdit etmesine, haklarını hiçe saymasına Türkiye'nin her zaman karşı çıkacağını, hiçbir zaman ve hiçbir platformda Filistin'i yalnız bırakmayacağını bildiren Altun, "Türkiye, Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak ve Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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