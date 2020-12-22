Fahrettin Altun'dan Kuran-ı Kerim'i hedef alan Sinan Meydan'a sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Sözcü yazarı Sinan Meydan'a tepki gösterdi. Ezanın Türkçe okutulduğu yılları işaret eden Altun, "O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

letişim Başkanı Fahrettin Altun, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan, ezanın Türkçe okunmasını savunan Sözcü yazarı Sinan Medan'a tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "İşte Ezan-ı Muhammedi'yi yasaklayan zihniyet! Belli ki niyet aynı. Bu kadar savunma hiç de hayra alamet değil. "Allah-u Ekber" ile başlar mübarek ezan. "Tanrı uludur" diye başlamaz. O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz!" açıklamasında bulundu.