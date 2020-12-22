  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fahrettin Altun'dan Kuran-ı Kerim'i hedef alan Sinan Meydan'a sert tepki
Gündem

Fahrettin Altun'dan Kuran-ı Kerim'i hedef alan Sinan Meydan'a sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Sözcü yazarı Sinan Meydan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:10:00 -
Fahrettin Altun'dan Kuran-ı Kerim'i hedef alan Sinan Meydan'a sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Sözcü yazarı Sinan Meydan'a tepki gösterdi. Ezanın Türkçe okutulduğu yılları işaret eden Altun, "O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

letişim Başkanı Fahrettin Altun, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan, ezanın Türkçe okunmasını savunan Sözcü yazarı Sinan Medan'a tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "İşte Ezan-ı Muhammedi'yi yasaklayan zihniyet! Belli ki niyet aynı. Bu kadar savunma hiç de hayra alamet değil. "Allah-u Ekber" ile başlar mübarek ezan. "Tanrı uludur" diye başlamaz. O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz!" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor
Medya

Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler herkesi üzecek. Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranla..
Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı
Dünya

Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Katar'a karşı operasyo..
EPDK'dan flaş karar! Faturanız 75 TL üzerindeyse...
Ekonomi

EPDK'dan flaş karar! Faturanız 75 TL üzerindeyse...

Resmi gazetede yayınlanan karara göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan abonelerin se..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay