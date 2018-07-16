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Faciaya ramak kaldı! Yolcu otobüsü küle döndü

Kütahya'dan 25 yolcu ile Bursa'ya gelen ve Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:24
Faciaya ramak kaldı! Yolcu otobüsü küle döndü

Olay, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kütahya'dan aldığı 25 yolcu ile Bursa'ya gelen Yaşar Tiryaki (47) yönetimindeki Kütahyalılar Turizm'e ait 43 ZD 459 plakalı otobüsün, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra bilinmeyen nedenle motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü Tiryaki, otobüsü sağa çekerek kapıları açtı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların panik yaşadığı yangın cep telefonu kameralarına yansırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmaya başlandı.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:24
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  4. Kaza
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