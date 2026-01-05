Faciaya ramak kaldı! Öğrenci servisi takla atıp zeytinliğe uçtu
Hatay’da sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla atarak zeytinliğe uçan öğrenci servisindeki 4 öğrenci ve sürücü yaralandı.
Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT marka öğrenci servisi, yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçta sıkışan yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 4 öğrenci ve servis şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 5 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.