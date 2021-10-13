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Teknoloji Facebook'un eski çalışanı itiraf etti: Ellerimde kan olduğunu hissettim
Teknoloji

Facebook'un eski çalışanı itiraf etti: Ellerimde kan olduğunu hissettim

Küresel dev Facebook'ta 3 yıl boyunca veri bilimcisi olarak çalışan Sophie Zhang, şirket hakkında itiraflarda bulunarak, ellerinde kan olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 05:02:00 -
Facebook'un eski çalışanı itiraf etti: Ellerimde kan olduğunu hissettim

Facebook'un eski ürün yöneticisi Frances Haugen'in geçen hafta yaptığı açıklamalardan sonra, Facebook'ta 3 yıl boyunca veri bilimcisi olarak çalışan Sophie Zhang da itiraflarda bulundu.

CNN'e konuşan Sophie Zhang, geçen yıl Facebook tarafından kovulduğunda şirketin nefret ve yanlış bilgiyle mücadele etmek için yeterince çalışmadığına inandığını ayrıntılarıyla anlatan bir notu ABD kolluk kuvvetlerine verdiğini söyledi.

Zhang, "Bir ABD kolluk kuvvetine olası cezai ihlallerle ilgili ayrıntılı belgeler sağladım. Anladığım kadarıyla soruşturma devam ediyor. Facebook'ta çalıştıktan sonra ellerimde kan olduğunu hissettim." dedi.

Zhang'ın Facebook hakkındaki iddialarının merkezinde, platformunun Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde platformun kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek için yeterince çaba göstermemesi yer alıyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcılarının yüzde 90'ı ABD ve Kanada dışındaki ülkelerden oluşuyor.

CNN, FBI'a sorduğu Zhang'ın hangi bilgileri sağladığı veya hangi kuruma verdiği sorularına cevap verilmediğini de duyurdu.

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