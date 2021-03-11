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Teknoloji Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi
Teknoloji

Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teknolojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, "10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" ifadelerini kullanarak herkesi heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:41:00 -
Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Mark Zuckerberg, The Information'a verdiği röportajda "Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor" dedi. Zuckerberg, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.

“2021'deyiz, bitleri (veri depolamada en küçük dosya birimi) hareket ettirmek atomu hareket ettirmekten çok daha kolay” diyen Zuckerberg, “Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Zuckerberg, sanal gerçekliğe geçişin, dünya için de iyi olacağını, karbon salınımının ciddi oranda azalabileceğinin altını çizdi. Zuckberg açıklamasında " 10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" diye konuştu.

Sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, geliştiricileri cezbetmesi için büyük 10 milyon aktif kullanıcıya sahip olması ve büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Zuckerberg, “Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum” dedi.

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Yorumlar

Selman

Sizi biz çok yakında öyle bir ışınlayacağız ki, gözünüzü açtığınızda kendinizi kabirde bulacaksınız sonra da cehennemin dibinde inşa Allah. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil...
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İsmail

Ulan bu Yahudiler kadar ahlaksız, şerefsiz ve yalancı bir millet yok herhalde Dünya da!!? Yani hakikaten Sekar ı sonuna kadar Hak ediyorsunuz....
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