Facebook’uma kim bakmış

Facebook Profilime Bakanlar Kimler? Nasıl Görebilirim? bölümüne geç - Facebook Profilime Bakanlar Kimler? Nasıl Görebilirim? Facebook profilime bakanları nasıl öğrenirim sorularınızı sizler için yanıtladık. İşte Facebook profilini kimler ziyaret etmiş? Sorusunun cevabını.

Facebook hesabınızı giriş yapın

Profil sayfanız üzerindeki iken boş bir alanda mausu sağ tıklayın ve burada Sayfa kaynağını görüntüle seçeneğini tıklayın.

Facebook sayfanıza ilişkin yazılımsal kodların yer aldığı pencere açılacaktır. Kodların yer aldığı sayfada bulunan rakamları göreceksiniz. O rakamları seçip kopyalayın ve kopyaladığınız rakamları alıp https://www.facebook.com/ dan sonra kopyaladığınız rakamları yapıştırın ve enterlayın. Bu sayede Facebook profilinize kimlerin baktığını göreceksiniz.