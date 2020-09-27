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Teknoloji Facebook’uma kim bakmış
Teknoloji

Facebook’uma kim bakmış

Facebook’uma kim baktı? Facebook'ta profilinize gizlice bakan kişileri merak ediyorsunuzdur. Sosyal medya platformu Facebook'ta kullanıcılarının profil sayfanıza bakıp bakmadığını, profilinize kimlerin baktığı araştırılmakta. Peki Facebook profil sayfasına kimlerin baktığı nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:12:00 -
Facebook’uma kim bakmış

Facebook Profilime Bakanlar Kimler? Nasıl Görebilirim? bölümüne geç - Facebook Profilime Bakanlar Kimler? Nasıl Görebilirim? Facebook profilime bakanları nasıl öğrenirim sorularınızı sizler için yanıtladık. İşte Facebook profilini kimler ziyaret etmiş? Sorusunun cevabını.

Facebook hesabınızı giriş yapın

Profil sayfanız üzerindeki iken boş bir alanda mausu sağ tıklayın ve burada Sayfa kaynağını görüntüle seçeneğini tıklayın. 

Facebook sayfanıza ilişkin yazılımsal kodların yer aldığı pencere açılacaktır. Kodların yer aldığı sayfada bulunan rakamları göreceksiniz. O rakamları seçip kopyalayın ve kopyaladığınız rakamları alıp https://www.facebook.com/ dan sonra  kopyaladığınız rakamları yapıştırın ve enterlayın. Bu sayede Facebook profilinize kimlerin baktığını göreceksiniz.

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