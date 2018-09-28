THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Facebook'tan çarpıcı açıklama: Hack'lendik!

Facebook, yeni bir güvenlik açığı ile çalkalanıyor. Son saldırıdan 50 milyondan fazla hesap etkilendi. 'Kimin ve nereden saldırdığını bilmiyoruz" açıklaması yapan Facebook, aralarında Türkiye'den de kullanıcıların olduğu toplamda 90 milyondan fazla hesabın erişimlerini sıfırladı.

28 Eylül 2018 Cuma 23:59
Facebook'tan çarpıcı açıklama: Hack'lendik!

Sosyal ağ Facebook, yeni bir güvenlik sorunu ile çalkalanıyor. Üstelik güvenlik açığından etkilenen kullanıcıların sayısı ilk belirlemelere göre 50 milyonu bulmuş durumda. Şirket “Güvenlik Güncellemesi” başlığıyla yaptığı resmi açıklamada, Facebook mühendislerinin 25 Eylül Salı günü de yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu tespit ettiklerini duyuruldu.

Açıklamada, “25 Eylül Salı günü öğleden sonra, mühendislik ekibimiz yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu keşfetti. Bunu inanılmaz derecede ciddiye alıyoruz ve herkesin neler olduğunu ve insanların güvenliğini korumak için aldığımız acil eylemi bildirmesini istedik” denildi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Facebook güvenlik sorunun neden veya kimlerden kaynaklandığı konusundaki araştırmaların devam ettiğini vurgularken; saldırganlar, kullanıcıların kendi profillerinin neye benzediğini görmesini sağlayan Facebook’un bir kodundaki güvenlik açığından yararlandı. Saldırganlar, bu açıktan yararlanarak, kullanıcıların Facebook hesapları için kullanılan dijital erişim şifrelerini çaldı. 

'ARKALARINDA KİMLER VAR BİLMİYORUZ'

“Bu konudaki güvenlik açıklarını düzelttik ve gerekli yasal bildirimleri yaptık” açıklaması yapan Facebook, bu açıktan etkilenen yaklaşık 50 milyon hesap sahibinin erişim şifrelerini de sıfırladı. Ayrıca benzer bir sorundan geçen yıl etkilenen 40 milyon hesabın da erişimleri sıfırlandı.

Toplamda 90 milyondan fazla kişinin şifresini sıfırlayan Facebook, şu açıklamayı yaptı:“Bu kişilerin Facebook'a veya Facebook Giriş'i kullanan uygulamalarına tekrar giriş yapması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra, kullanıcılar neler olduğunu açıklayan Haber Bültenlerinin en üstünde bir bildirim alacaklar.”

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR DA ETKİLENDİ

Son saldırıdan etkilenen hesaplar arasında Türkiye'den de önemli sayıda kullanıcının yer aldığı öğrenildi. Facebook, 90 milyon kullanıcıyı etkileyen güvenlik sorununun çıkış noktası olan ve kullanıcılarının kişisel profillerinin başkalarına nasıl göründüğünü öğrenmesini sağlayan “Başkasının Gözünden Gör” aracını geçici olarak kapattığını da duyurdu.

Sosyal ağdan güvenlik açığıyla ilgili yapılan açıklamasında, “Şifrelerinizi değiştirmesine gerek yok” denilerek, şu ifadeler kullandı: “Bu hesapların kötüye kullanılıp, kullanılmadığı veya herhangi bir bilgiye erişilip erişilmediğini henüz belirleyemedik. Bu saldırıların arkasında kimin bulunduğunu veya nerede bulunduklarını bilmiyoruz. Bu ayrıntıları daha iyi anlamak için çok çalışıyoruz.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 23:59
  1. Facebook
  2. hack
  3. TEKNOLOJİ Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD izinleri iptal etti! Kasırga yaklaşıyor
    1. AFAD izinleri iptal etti! Kasırga..
    2. Bulgaristan'da İstiklal Marşı'na..
    3. 'Eski Türkiye'den çık, yeni..
    4. 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu
    5. Kamyonette çakmak gazı tüpü patladı, 3..
    6. Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü..
    7. Facebook'tan çarpıcı açıklama:..
    8. Barzani ile Salih, cumhurbaşkanı..
    9. Bayern Münih'e Hertha Berlin darbesi!
    10. Galatasaray'dan tarihe geçecek seri!
    11. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    12. Galatasaray acı haberi böyle duyurdu!
    13. Dilmen: Eğer bu pozisyon penaltı..
    14. Kurtulmuş açıkladı: Buna mecburuz
    15. Husilerin kalesinde kritik isim..
    16. Tecavüz iddiları ile gündeme gelen..
    17. Sergey Lavrov: Filistin sorunu..
    18. Halatı kopan asansördeki bir kişi..
    19. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri operasyonunda..
    20. Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması