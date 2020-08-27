Facebook'a mağaza özelliği geliyor
Dev sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların alışveriş yapabileceği mağaza özelliğinin testlerine başladığını duyurdu.
Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların ürün satın alabilecekleri alışveriş özelliğinin testlerine bugün itibarıyla ABD'de başlandığını duyurdu.
Resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Facebook topluluğuna özel bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirten şirket, Mağaza özelliği ile birlikte Instagram'ın alışveriş özelliğine benzer imkanlar sunacak. Henüz test aşamasında olan özellik ile birlikte kullanıcılar, Messenger, Whatsapp ve Instagram üzerinden satıcılarla iletişim kurabilecek.
Henüz sadece mobil uygulamasına eklenen Mağaza özelliğinin, ilerleyen günlerde ana uygulamaya eklenmesi bekleniyor.