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Facebook ve Twitter'a kötü haber!

Facebook ve Twitter yöneticileri, Amerikalı kanun  yapıcıları, sosyal medya platformlarının siyasi manipülasyon amacıyla  kullanılmasına karşı daha hazırlıklı olduklarına ikna etmeye çalıştı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:04
Facebook ve Twitter'a kötü haber!

Facebook ve Twitter'ın üst düzey yöneticileri Sheryl Sandberg ve Jack  Dorsey, kendilerine yapılan davet doğrultusunda ABDKongresi'nde yapılan  oturumlara katıldı. 

Kasım'da yapılacak ara seçimlerin yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleşen  başkanlık seçimlerinde olduğu gibi yabancı aktörlerin hedefinde olmasından  endişelenen Amerikalı kanun yapıcılar, Facebook ve Twitter yöneticilerini  tehlikeyi farketmekte ve harekete geçmekte geç kaldıkları için sert şekilde  eleştirdi. 

 İki şirketin siyasi manipülasyonlara karşı aldıkları önlemleri  sorgulayan kongre üyeleri, Amerikalıların siyasi kararlarına yabancı ülkeler  tarafından sosyal medya üzerinden yön verilmesinin demokrasi için büyük risk  teşkil ettiğini vurguladı.

Facebook'un Üst Operasyonel Yöneticisi Sandberg, şirketin içerik  kontrolü için daha fazla personeli işe aldığını ve sahte hesapları belirlemek  için yapay zeka araçlarına yatırım yaptığını anlattı. 

Twitter'ın İcra Kurulu Başkanı Dorsey ise birebir aynı mesajı farklı  hesaplar üzerinden paylaşan (bot) hesapları önlemeye çalıştıklarını ifade etti.   

Kongre üyeleri ise iki şirketin adımlarının yeterli olmayacağı  gerekçesiyle sosyal medya platformlarına karşı yeni düzenlemeler getireceklerinin  sinyalini verdi.  

Bu arada, Kongre üyelerinin davetine karşın oturuma iştirak  etmeyeceğini açıklayan Google yöneticisi Larry Page için Sandberg ve Dorsey'in  hemen yanında ayrılan koltuk oturum boyunca boş kaldı.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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