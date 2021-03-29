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Medya Facebook İran devlet kanalı olan Press TV'nin sayfasını 'kalıcı olarak' kapattı
Medya

Facebook İran devlet kanalı olan Press TV'nin sayfasını 'kalıcı olarak' kapattı

ABD hükümeti ve üç büyük teknoloji devinin İran medya kanallarını ve yetkililerine yönelik sansürleme, sosyal medya hesaplarını kapatma ya da askıya alma gibi uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Facebook ülkenin devlet kanalı olan Press TV'nin sayfasını 'kalıcı olarak' kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 07:18:00 - 2021-03-29 07:21:46
Facebook İran devlet kanalı olan Press TV'nin sayfasını 'kalıcı olarak' kapattı

Sputnik'te yer alan habere göre Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet kanalı Press TV'nin Facebook sayfasını kalıcı olarak kapattı.

Facebook'un sayfa kapatılmadan önce herhangi bir uyarı yapmadığını ve yalnızca "bu kararın halihazırda gözden geçirildiğini ve geri alınamayacağını" bildirdiğini açıklayan Press TV, söz konusu hamlenin ifade özgürlüğüne saldırı ve sansür anlamına geldiğinin altını çizdi.

Press TV'nin Facebook sayfasına erişmek isteyen kullanıcılar, şu uyarıyla karşılaşıyor:

"Bu Sayfaya Ulaşılamıyor. Bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir. Açmaya çalıştığın bağlantının doğru olup olmadığını kontrol et."

Ön uyarı yok

Press TV için bu ilk değil. Kanal, bu yıl ocak ayında da Facebook'un saldırısına uğramış ve sayfası geçici olarak silinmişti. Söz konusu olayda da herhangi bir ön uyarıda bulunulmazken, Facebook, askıya alınma sebebini "güvenlik gerekçeleriyle" açıklamıştı. Sosyal medya şirketi, bu yasağın "nihai" olduğunu açıklasa da Press TV'nin itirazda bulunmasının ardından birkaç saat içinde geri adım atmıştı.

Kanalın iki hesabı daha kapalı

Press TV'nin YouTube ve Gmail hesapları da daha önce defalarca kapatılmıştı. En son yasak Eylül 2020'de gelirken, kanalın hesapları hala kapalı.

Kanal, Facebook ve diğer sosyal medya devlerini "bariz çifte standartla" suçladı. "Topluluk standartları ihlallerini" bahane ederek "İslam karşıtlarına ve İran düşmanlarına" yardım ettiklerini öne sürdü.

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