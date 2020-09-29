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Teknoloji Facebook en güvensiz platform oldu
Teknoloji

Facebook en güvensiz platform oldu

ABD'de yapılan bir anket sonuçlarına göre Facebook en güvenilmeyen sosyal medya platformu oldu. En güvenilir platformlar ise LinkedIn ve Pinterest seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 03:54:00 -
Facebook en güvensiz platform oldu

Insider Intelligence tarafından ABD'de gerçekleştirilen ABD Dijital Güven Araştırması'nın sonuçları yayınlandı. Sonuçlara göre Facebook, en güvenilmeyen sosyal medya platformu seçildi. En güvenilir platformlar ise LinkedIn ve Pinterest oldu.

Çarpıcı sonuçlar veren araştırma kapsamında, yaşları 18-74 arasında olan 1.865 katılımcıya sırasıyla Faceobok, LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest, Reddit ve Instagram platformlarına araştırma, güvenlik, yasallık, topluluk, reklam deneyimi ve reklam uygunluğu olmak üzere 5 kategoride ne kadar güven duydukları soruldu.

Ankete katılan 1.865 katılımcının yüzde 32'si gizlilik ve verilerin korunması açısından Facebook'tan endişe duyduklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 53'ü Facebook'a güvendiğini ifade ederken, yüzde 16'sı kararsız olduklarını dile getirdi.

Kullanıcılar tarafından en güvenilen sosyal medya platformları ise yüzde 73 ile LinkedIn ve yüzde 64 ile Pinterest oldu. Pinterest'i sırasıyla Youtube, Instagram, Snapchat, Reddit, Twitter ve TikTok takip etti.

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