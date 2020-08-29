Facebook nedir? Facebook, çevrimiçi olarak aileniz ve arkadaşlarınızla bağlantı kurmanızı ve paylaşmanızı kolaylaştıran bir sosyal ağ sitesidir. Başlangıçta üniversite öğrencileri için tasarlanan Facebook, Harvard Üniversitesi'ne kaydolurken Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında kuruldu. 2006 yılına kadar, geçerli bir e-posta adresine sahip 13 yaşın üzerindeki herkes Facebook'a katılabilir. Bugün Facebook, dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal ağıdır.

Kullanıcılar Facebook'a neden ilgi gösteriyor?

Facebook herkese açıktır. En az teknik bilgiye sahip insanlar bile kaydolabilir ve Facebook'ta paylaşım yapmaya başlayabilir. Uzun süredir kayıp olan arkadaşlarla iletişimde kalmanın veya yeniden bağlantı kurmanın bir yolu olarak başlamasına rağmen, bir kitleyi yakından hedefleyebilen ve ürünlerini veya hizmetlerini isteme olasılığı en yüksek olan kişilere doğrudan reklam sunabilen işletmelerin hızla sempatisini kazandı denilebilir.

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Facebook, Facebook'ta fotoğrafları, kısa mesajları, videoları, durum gönderilerini ve duyguları paylaşmayı kolaylaştırır. Facebook birçok kullanıcı için düzenli bir günlük mecradır.

Bazı sosyal ağ sitelerinin aksine, Facebook yetişkinlere de uygun olmayan içeriğe izin vermez. Kullanıcılar ihlal ettiğinde ve ihbar edildiğinde, siteye girmeleri yasaklanır.

Facebook, kişiselleştirilebilir bir dizi gizlilik kontrolü sağlar, böylece kullanıcılar bilgilerini üçüncü şahıslara ulaşmaya karşı koruyabilirler.

Facebook paylaşımı nasıl çalışır?

Facebook, arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim halinde olmanız için mesaj göndermenize ve durum güncellemeleri göndermenize olanak tanır. Fotoğraflar ve bağlantılar gibi farklı içerik türlerini de paylaşabilirsiniz. Ancak Facebook'ta bir şeyler paylaşmak, diğer çevrimiçi iletişim türlerinden biraz farklıdır. Nispeten özel olan e-posta veya anlık mesajlaşmanın aksine, Facebook'ta paylaştığınız şeyler daha herkese açıktır, bu da genellikle diğer birçok kişi tarafından görüleceği anlamına gelir.

Facebook, paylaştığınız şeyleri kimlerin görebileceğini sınırlamanıza yardımcı olacak gizlilik araçları sunarken, Facebook'un geleneksel iletişim araçlarından daha açık ve sosyal olacak şekilde tasarlandığınıgörebilirsiniz.

Facebook Live nedir?

Facebook Live'ı kullanarak canlı video akışı gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet eder ve Facebook Portalı cihazıyla Facebook resimlerini otomatik olarak görüntüleyebilirsiniz.