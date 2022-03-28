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Yerel Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Yerel

Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 17:46:00 -
Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın çatısına arkadaşlarıyla ısı yalıtım malzemesi montajı yapan Sedat Aslan (29), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek zemine düştü.

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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