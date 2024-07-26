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Gündem "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" demişti! Çam ve Sakura Hastanesi'ne bekleniyor
Gündem

"F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" demişti! Çam ve Sakura Hastanesi'ne bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-07-26 00:58:00 -
"F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" demişti! Çam ve Sakura Hastanesi'ne bekleniyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in 'F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' açıklamasına çok konuşulacak bir cevap verdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in tepki toplayan açıklamasına ilişkin, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

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