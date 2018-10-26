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F-35'lerin uçuşları durduruldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylülde meydana gelen kaza sonrası uçuşları durdurulan F-35'ler geçtiğimiz hafta yeniden uçuşlara başladı. Motordaki sorunların tekrar etmesi üzerine F-35'lerin uçuşları yeniden durduruldu.

26 Ekim 2018 Cuma 18:21
F-35'lerin uçuşları durduruldu!

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı kapsamında yapılan denetimlerde, daha yaşlı F-35'lerin yakıt ikmal hortumlarında yeni sorunlar saptandı.

Bunun üzerine F-35 filosu içinde en fazla uçuş saati olan uçakların operasyonları durduruldu.

F-35'te sorun olduğunu Defense News ve Marine Corps Times sitelerine teyit eden Program Sözcüsü, karaya indirilen uçakların sayısını açıklamaya yanaşmadı.

Ancak programa yakın bir kaynak, 24 adet F-35B'nin operasyonel molayı gerekli kılan kriterlerde olduğunu söyledi.

Programın resmi açıklamasında "Ortak hükümet ve sanayi teknik ekibi, F-35'in Pratt & Whitney motorundaki yakıt ikmal hortumlarıyla ilgili değerlendirmesini tamamladı. Daha önce saptanan aksayan hortuma ilaveten, yeni analiz, denetlenmesi gereken ilaveten iki hortum belirledi" denildi.

Daha uzun uçuş saatleri olan eski motorlardan bazılarında ilaveten yakıt ikmal hortumu değişikliği yapılması gerekebileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 18:21
  1. F-35
  2. ABD

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