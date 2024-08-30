F-35'leri Türkiye'ye vermeyen Pentagon son kararını açıkladı: Askıya aldık, bu olursa bırakacağız

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 savaş uçağının TR-3 olarak bilinen son versiyonunu muharebe görevi için tam olarak sertifikalandırana kadar yeni Lockheed Martin F-35 gizli savaş uçakları için bazı ödemeleri askıya alacak. Pentagon’un F-35 Ortak Program Ofisi (JPO), FlightGlobal’a yaptığı açıklamada, yeni ödeme düzenlemesini doğruladı ve şartların Lockheed Martin ile koordine edildiğini belirtti. JPO, “Anlaşmanın bir parçası olarak, uçak başına yaklaşık 5 milyon dolar askıya alınıyor ve muharebe yeteneği teslim edildiğinde serbest bırakılacak” dedi.

Anlaşma, beşinci nesil savaş uçağına gelişmiş veri işleme ve iletişim yetenekleri sunmayı amaçlayan, Teknik Yenileme 3 (TR-3) olarak bilinen jetin en son konfigürasyonunda monte edilen F-35’leri kapsıyor.

1.000’den fazla F-35 imal edildi

Temmuz ayında F-35 teslimatlarının yeniden başlamasıyla Lockheed Martin, savaş uçaklarından 1.000’den fazlasını teslim etti. TR-3 kararı, JPO’nun üç ABD askeri operatörü ve denizaşırı ortaklar dahil olmak üzere küresel olarak tüm müşteriler için tedarikleri yönetmesi nedeniyle tüm F-35 müşterilerini etkiliyor. 2023’ün ortalarında ofis, uçuşa elverişlilik sertifikasının eksikliğini gerekçe göstererek TR-3 konfigürasyonunda yeni üretilen F-35’leri kabul etmeyi bıraktı.

Kaynak: haber.aero