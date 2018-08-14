F-35 kararı Türkiye'yi etkileyecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan yasayı onayladı. Ancak bu durumun öyle sanıldığı gibi Türkiye'ye F35 satışını engelleyecek boyutta bir yaptırım gücü yok. Trump'ın onay verdiği yasaya göre teslimat 90 günlüğüne askıya alınıyor. Bu süre içerisinde ise Türkiye’ye herhangi bir teslimat zaten yapılmayacaktı.

BÖYLE BİR MADDE YASADA BULUNMUYOR

Yasa Pentagon’un 90 gün içerisinde F35 anlaşmasıyla ilgili raporunu teslim etmesini öngörüyor. Türkiye ile ABD arasındaki F35 projesine göre ise önümüzdeki 90 gün içinde planlanmış bir uçak sevkiyatı programı bulunmuyor. Bu nedenle Trump’ın yasasının bize gönderilecek uçakların teslimatının engellenmesi gibi bir özelliği şimdilik yok.

Yani F35 üretimi önümüzdeki 3 aylık süreçte de devam edecek. Buna engel olan bir madde yasada yer almıyor.

EĞER OLUR DA FESİH EDİLİRSE...

Olur da ABD yönetimi F35 projesini komple fesih etmeye kalkarsa, o zaman ne olur? Böyle bir olasılıkta elbette sevkiyat yapılamaz. Ancak bunun ABD için de ciddi bir maliyeti olacaktır. Çünkü F35 iki ülke arasında kapsamlı bir proje.

EN BÜYÜK YATIRIMCILARDAN BİRİ TÜRKİYE

Türkiye ABD’den 116 uçak alacak. Şu ana kadar 2’si teslim edildi. Uçakların üretimiyle Türk pilotların Arizona’daki eğitimleri halen devam ediyor. Türkiye 116 siparişle F35 üretim projesinin en büyük yatırımcılarından biri. Ayrıca uçakların bazı parça tedarikleri de 10 ayrı Türk firması tarafından karşılanıyor. Bu projenin bloke edilmesi halinde ABD'yi maddi zarara uğratacak bir kayıp faturası da beraberinde çıkacaktır.