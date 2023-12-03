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Dünya F-16'larımızdan Romanya'da selamlama uçuşu!
Dünya

F-16'larımızdan Romanya'da selamlama uçuşu!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 18:17:00 -

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının, Bükreş'te selamlama uçuşu yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 uçağı, Romanya Bükreş'te 1 Aralık Romanya Büyük Birleşme Günü Töreni'ne havadan iştirak ederek selamlama uçuşu gerçekleştirdi." bilgisi verildi.

Paylaşımda, Türk savaş uçaklarının selamlama uçuşu yaptığı görüntüler de yer aldı.

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