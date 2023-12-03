F-16'larımızdan Romanya'da selamlama uçuşu!
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının, Bükreş'te selamlama uçuşu yaptığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 uçağı, Romanya Bükreş'te 1 Aralık Romanya Büyük Birleşme Günü Töreni'ne havadan iştirak ederek selamlama uçuşu gerçekleştirdi." bilgisi verildi.
Paylaşımda, Türk savaş uçaklarının selamlama uçuşu yaptığı görüntüler de yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak