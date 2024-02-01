F-16 için esasında düşmanlık yaptılar ama Block 70 tedariki onay süreci devam ediyor! Türkiye'yi tercih....

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı 1 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den talep edilen F-16 savaş uçakları konusundaki sorulara ilişkin yanıtlar verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'yi tercih edecekler mi?

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak’ta başlamıştır.

Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekât ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir.”

Geçtiğimiz günlerde ABD, Türkiye’ye F-16 Block 70 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışına onay vermişti. Tahmini maliyeti 23 milyar dolar olan sözleşmede (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur); şunlar yer almakta:

32 adet F-16 C Block 70 uçağı,

8 adet F-16 D Block 70 uçağı,

48 adet F110-GE-129D motor (40 kurulu, 8 yedek),

149 adet görüntü üretici sistemi (iPDG) (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 99 (adet 79 kurulu, 20 yedek)),

149 adet AESA Radarı (40 kurulu, 10 yedek, 99 modernizasyon programı için),

169 adet Modüler Görev Bilgisayarı (MMC) 7000AHC (veya mevcut görev bilgisayarı) (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 119 adet),

159 adet SAASM veya M Kodu özelliği ve Hassas Konumlandırma Hizmeti (PPS) içeren Gömülü Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Ataletsel Navigasyon Sistemleri (INS) (EGI) (40 kurulu, 8 yedek parça, modernizasyon programı için 111 adet,

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168 adet Entegre Viper Elektronik Harp Paketi (IVEWS) veya eşdeğer Elektronik Harp sistemi (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 118),

858 adet LAU-129 güdümlü füze lançeri,

44 adet M61 Vulcan topu (40 kurulu, 4 yedek),

16 adet AN/AAQ-33 SNIPER Gelişmiş Hedefleme Podu (ATP),

151 adet Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi-Ortak Taktik Telsiz Sistemi (MIDS-JTRS) (40 kurulu ve 4 yer terminali, 8 yedek ve 99 modernizasyon programı için),

952 adet AMRAAM AIM-120C-8 veya eşdeğer füzeler,

96 adet AMRAAM güdüm bölümü,

864 adet GBU-39/B güdüm kiti,

2 adet GBU-39(T-1)/B SDB-1 güdümlü test aracı,

2 adet GBU-39(T-1)/B SDB-1 tatbikat bombası,

96 adet AGM-88B HARM anti radyasyon füzesi,

96 adet AGM-88E AARGM anti radyasyon füzesi,

10 adet AARGM Eğitim Füzesi (CATM),

11 adet AARGM kontrol bölümü,

12 adet AARGM güdüm bölümü,

401 adet AIM-9X Block II Sidewinder füzesi,

12 adet AIM-9X Block II Sidewinder Sabit Hava Eğitim Füzesi,

40 adet AIM-9X Block II Sidewinder taktik yönlendirme ünitesi,

12 adet AIM-9X Block II Sidewinder CATM yönlendirme ünitesi,

12 adet MK82,

GBU-31 için 850 adet JDAM KMU-556 kuyruk kiti,

GBU-31v3 için 200 adet JDAM KMU-557 kuyruk kiti,

GBU-32 için 384 adet JDAM KMU-559 kuyruk kiti,

GBU-38 veya Lazer JDAM GBU-54 için 3 adet JDAM KMU-572 kuyruk kiti,

1.050 adet FMU-152 tapası.

defenceturk-net aktardığı haberde: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye tedarikine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Nuland, “Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır.” ifadelerini kullanmıştı. Yapılan F-35 açıklamaları hakkında da soruları yanıtlayan MSB kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şuan herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız.”