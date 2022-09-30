Ezogelin çorba nasıl yapılır? Lokanta usulü ezogelin tarifi
Çorba denildiği zaman akıllara gelen ilk lezzetler arasında gelen 'Ezogelin çorbasını' evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, ezogelin çorbası için hangi malzemeler gerekli? Leziz, denenmiş ezogelin çorba tarifi:
Lokanta usulü tam kıvamında bir çorba hazırlamak isteyenler 'Tam kıvamında ezogelin çorba nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Lokanta usulü ezogelin tarifi
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 3 yemek kaşığı pirinç
- 2 çay bardağı mercimek
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Nane
- Tuz
- 6 su bardağı sıcak su
Ezogelin çorba nasıl yapılır?
6 su bardağı suyu tencereye alın ve kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine yıkayıp süzdüğünüz mercimek, pirinç ve tuzu alın.
Tencereye tuzu ekleyin.
Kırmızı mercimek yumuşayana kadar çorbayı kaynatın.
Bu arada bir tavada yağı eritip soğanı kavurun.
Ardından salça ve naneyi ekleyin.
Soğanlı karışımı çorbaya ilave edin.
10-15 dakika daha çorbayı pişirin.
Çorbanızı baharat ve limonla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.