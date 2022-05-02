Ezidi liderden dikkat çeken terör örgütü PKK açıklaması

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, "Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı." dedi.

Şeşo, AA muhabirine Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki PKK ile Irak ordusu arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ezidi lider, "PKK Sincar'a bağlı Sinun nahiyesindeki Dugire Kampı'nda Irak ordusu ile girdiği çatışmada yenildi ve bölgedeki yerlerini boşaltmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

"PKK ile çatışmalar devam ediyor"

"Sincar sınırında Irak ordusu ile PKK arasındaki çatışmalar dün akşamdan bu yana devam ediyor." diyen Şeşo, sözlerine şöyle devam etti:

"PKK, Irak ordusu ile çatışmalarda çekilmek zorunda kaldı. Sinun nahiyesinde çatışmalar devam ediyor. Sinun ve Hanesor arasındaki kontrol noktalarının birçoğu Irak ordusunun eline geçti. Irak askerlerinden ve PKK militanlarından ölü ve yaralılar var ancak sayılarını henüz bilmiyoruz. Bizim de PKK'dan isteğimiz bölgede güvenliğin sağlanabilmesi için Sincar'ı boşaltmasıdır.

"Ezidiler, PKK'nın Sincar ve çevresinde kalmasını istemiyor"

PKK'nın bölgedeki varlığı hizmetlerin verilmesini engelliyor. Aynı zamanda PKK'nın varlığı Sincarlı sığınmacıların evlerine dönmesinin önünde engel. PKK geçen birkaç yılda yüzlerce Ezidi genci kaçırdı. Aileleri bu gençlerin nerede olduğunu bilmiyor ve akıbetlerinden habersiz. Bu nedenle Ezidiler, PKK'nın Sincar ve çevresinde kalmasını istemiyor."

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak, her fırsatta terör örgütünün Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.