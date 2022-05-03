Ezanla ilgili çıkışı olay olan o oyuncu şaşırttı

Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz, son haliyle herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz dönemde yaptığı ezan açıklamasıyla uzunca bir süre konuşulan Küçükayvaz, şimdilerde tanınmıyor.

Başarılı ismin ortaya çıkan görüntüsü, yıllara yenik düştüğünü ispatlar nitelikteydi. Sessiz sakin bir yaşam sürmeye çalışan Küçükayvaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü ismin ortaya çıkan son fotoğrafında saçlarının beyazladığı ve zayıfladığı gözlerden kaçmadı.

Cengiz Küçükayvaz ezan hakkında ne demişti?

Öte yandan katıldığı bir programda babasının hafız olduğunu söyleyen Cengiz Küçükayvaz, henüz 14 yaşındayken bu durumdan çok etkilenip ezan okumaya merak saldığını itiraf etmişti. Hadisleri okuyup defterine yazdığını da dile getiren Küçükayvaz, oyunculuğunun yanında ezana ve hafızlığa böyle bir ilgisinin de olduğunu anlatmıştı.