  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eyyübiye’de temizlik çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

2020-04-26 16:34:54 -
Eyyübiye’de temizlik çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.


Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği süreçte cadde ve sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayıp, dezenfekte eden ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Salgının görüldüğü ilk günden itibaren oluşturulan temizlik ve dezenfekte timi ile ilçede adeta seferberlik başlatan ekipler, ana yollar başta olmak üzere girilmedik sokak bırakmayacak şekilde çalışma yürütüyor.


Deterjanlı ve köpüklü su ile temizlenen sokaklar belirli periyotlarla tekrar yıkanıyor. Tüm birimler aralıksız bir şekilde saha çalışmalarını yürütürken, Eyyübiye Belediyesinin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı