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Ekonomi Eyyübiye Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ekonomi

Eyyübiye Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere beyaz eşya alımı yapacak. Mal alımı açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 13:34:00 -
Eyyübiye Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 50 Buzdolabı, 50 Çamaşır Makinesi, 50 Fırınlı Ocak 15 Klima 12.000 BTU, 40 Klima 18.000 BTU, 5 Klima 24.000 BTU,50 Televizyon (102 ekran) ve 100 adet Ayaklı Elektrikli Soba (ufu tipi ısıtıcı)’dan oluşan mal alım işinin ihalesi Asya Mah. 5191. sk No:3 Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde 27.04.2021 tarih ve saat 15:00’de yapılacak.

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