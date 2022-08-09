Eyvah! Yine Kerem'in peşindeler!

Transfer döneminin iddialı takımlarından Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı katan sarı kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Yaz transfer döneminde 33 milyon Euro harcayan Fransız ekibi, milli yıldız için harekete geçti.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, son günlerde yaptığı transfer hamleleriyle adından söz ettirdi. Cimbom, transferdeki suskunluğunu Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle bozdu.

İki yıldızı kadrosuna katan Cimbom'da, sıra ayrılacak isimlere geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un, kafasındaki ayrılacaklar listesini şekillendirdiği aktarıldı. Buruk'un, yönetime kadroda olmasını istemediği futbolcuları ilettiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Aslan'da, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, hareketli bir transfer dönemi geçiren Nice'in gündemine geldi. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberde, Favre'nin bir kenar ve iki hücum oyuncusu istediğini yazdı.

Nice'in teklif hazırlığında olduğu kanat oyuncusunun Kerem Aktürkoğlu olduğu ifade edildi. Bu sezon transfere 33 milyon euro harcayan Nice'in Kerem için de ciddi bir bütçe ayırdığı bildirildi. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 51 karşılaşmada görev almıştı.