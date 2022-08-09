  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eyvah! Yine Kerem'in peşindeler!
Spor

Eyvah! Yine Kerem'in peşindeler!

Transfer döneminin iddialı takımlarından Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı katan sarı kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Yaz transfer döneminde 33 milyon Euro harcayan Fransız ekibi, milli yıldız için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 14:44:00 -
Eyvah! Yine Kerem'in peşindeler!

Transfer döneminin iddialı takımlarından Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı katan sarı kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Yaz transfer döneminde 33 milyon Euro harcayan Fransız ekibi, milli yıldız için harekete geçti. 

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, son günlerde yaptığı transfer hamleleriyle adından söz ettirdi. Cimbom, transferdeki suskunluğunu Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle bozdu.

İki yıldızı kadrosuna katan Cimbom'da, sıra ayrılacak isimlere geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un, kafasındaki ayrılacaklar listesini şekillendirdiği aktarıldı. Buruk'un, yönetime kadroda olmasını istemediği futbolcuları ilettiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Aslan'da, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, hareketli bir transfer dönemi geçiren Nice'in gündemine geldi. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberde, Favre'nin bir kenar ve iki hücum oyuncusu istediğini yazdı.

Nice'in teklif hazırlığında olduğu kanat oyuncusunun Kerem Aktürkoğlu olduğu ifade edildi. Bu sezon transfere 33 milyon euro harcayan Nice'in Kerem için de ciddi bir bütçe ayırdığı bildirildi. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 51 karşılaşmada görev almıştı.

  

 

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!
Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Spor

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Sağlık

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Bi defol git artık hayatımızdan!
Bi defol git artık hayatımızdan!

Medya

Bi defol git artık hayatımızdan!

Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri
Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri

Kadın - Aile

Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri

Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?
Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

Kadın - Aile

Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23